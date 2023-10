John Goodman afirma que nunca volverá a beber alcohol

John Goodman ganó mucho al dejar el alcohol. El actor de 71 años luchó contra la adicción al alcohol durante más de tres décadas, pero no ha bebido una sola gota desde 2007 y admitió que pudo recuperar su vida eliminándolo por completo.

Así lo reveló a la revista Reader’s Digest: ‘Era una cuestión de rendirse [a la sobriedad]. Estuve sobrio durante un par de semanas y después supe que nunca volvería. Me asusta y sé que sólo puedo hablar un día a la vez, pero sé que no voy a beber hoy. Y gané mucho al dejarlo. Recuperé mi vida’.

Mientras tanto, la estrella de ‘Los Picapiedra’, quien está casada con Anna Beth Goodman desde 1989 y tiene con ella a su hija Molly, de 33 años, se ha labrado una ilustre carrera en cine y televisión en los 40 años que lleva en el negocio, pero admitió que nunca creyó que hubiera ‘ninguna forma posible’ de tener éxito en una industria así porque había sido un ‘solitario’ cuando era niño.

Comentó: ‘Así que crecí sin un padre y siempre tuve la sensación de ser diferente. Era un solitario y solía escapar viendo la televisión, al menos cuando nuestro televisor no estaba roto. ¡Tenías que seguir golpeándolo para que funcionara!’

El actor continuó: ‘No pensé que hubiera alguna manera posible de tener éxito, pero sabía que si no lo intentaba, me odiaría por el resto de mi vida. No esperaba quedarme mucho tiempo. ¡Pero sabía que tenía que intentarlo!’