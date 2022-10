Luego de trabajar juntas en la serie de Netfix “Siempre reinas” los ánimos entre Lucía Méndez y Laura Zapata se han puesto color hormiga, al grado de que las artistas se dejaron de hablar.

Laura Zapata confesó que fue muy “pesado” tener que soportar el comportamiento de Lucía durante el programa pues, inclusive, desde el tercer episodio la protagonista de telenovelas dijo que ya no quería tener ninguna relación con Zapata.

Puede leer: Shakira estrena “Monotonía”, una carta de desamor que estaría inspirada en su historia con Gerard Piqué

La hermana de Thalía también confesó que en uno de los episodios, cuando hablaron de sus conquistas, hubo una parte que la producción de Siempre reinas decidió cortar por proteger su imagen, pues le preguntó a su colega qué le podría ofrecer a su novio de 28 años, “asco o dinero”, le dijo.

No obstante, Méndez aseguró que no le podían dar ninguna de las dos cosas, pues el joven es multimillonario y no le da pena que vea su cuerpo porque hace ejercicio, algo que le causó gracia a Zapata.