Angelina Jolie: “Mi trabajo no lo es todo. Ser madre lo es todo”

“ No siento eso porque tengo familia. María no tenía familia, así que su trabajo lo era todo. Mi trabajo no lo es todo. Ser madre lo es todo ”.

Angelina -que tiene a Maddox , de 23 años, Pax , de 21, Zahara , de 19, Shiloh , de 18, y los gemelos Knox y Vivienne , de 16, con su ex marido Brad Pitt- declaró al periódico The Sunday Times:

La actriz de ‘Salt’ dijo: “Soy muy trabajadora. Y una persona con sentimientos profundos. María es vulnerable porque siente y a veces no es capaz de protegerse de la soledad o del dolor emocional. Porque es parte de su vida y de su trabajo ser extremadamente humana y vivir así. Vives a través de tu comunicación con el público. Para María y para mí eso siempre ha sido extremadamente importante”.

Jolie cree que ha recibido papeles más gratificantes a medida que envejece, pero opina que los actores tienen más suerte que los cantantes y bailarines cuando se trata de envejecer porque el “cuerpo no cambia”.

Afirmó: “He conseguido mejores trabajos a medida que me he hecho mayor. No pienso en los papeles que te ofrecen, sino en la experiencia vital que aportas. Es más fácil para los actores que para los cantantes o bailarines porque tu cuerpo no cambia”.