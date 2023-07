Ángela Aguilar estaría saliendo con Josh Ball, famoso jugador de la NFL acusado de agresión

Recientemente, ha comenzado a circular que Ángela Aguilar ya tendría una nueva conquista y se trataría de Josh Ball, un famoso jugador de futbol americano, que actualmente forma parte del equipo Dallas Cowboys, de la NFL.

De acuerdo con información de Chisme no like, la hija de Pepe Aguilar ha tratado de ser discreta con su nuevo romance, pues, pese a que lo sigue en redes sociales, no reacciona a ninguna publicación de Ball.

Sin embargo, parte de su equipo sí está al pendiente de lo que sube el deportista, además de que él siempre le da ‘me gusta’ a cada foto y video que comparte.

También: Tekashi69 reparte miles de dólares en comunidades de República Dominicana

Pese al cuidado que ha tenido la cantante para que no la descubran, el famoso programa de espectáculos mostró una historia del jugador en el que, al parecer, está en el mismo departamento que la celebridad del regional mexicano tiene en Houston, Texas.

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Josh Ball no ha confirmado ni desmentido la noticia. No obstante, en caso de ser cierto, ambas celebridades tendrían una diferencia de edad de seis años, pues ella tiene 19 y él 25 años.