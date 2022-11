Andrés García a su hijo: “Ya no eres de mi familia”

Desde su cama y conectado a un tanque de oxígeno, Andrés García respondió a las acusaciones de su hijo Leonardo en contra de su pareja Margarita Portillo en el que asegura que no le permite verlo y niega darle noticias sobre su estado de salud.

“Lo único que ha venido es a estar de gorrón, no ha pagado la comida ante nadie. Leonardo ya callate al pu** boca y deja de hablar pendeja*** y mentiras”, comenzó diciendo el reconocido actor en un video compartido en su canal de YouTube.

Notoriamente agotado, Andrés García llamó “gorrón” a su hijo Leonardo y le recriminó que hasta el momento no se ha hecho cargo de ninguno de los gastos hospitalarios, de igual manera aseguró que ya no forma parte de su familia.

“Un consejo: Deja de ching*. No te metas con mi familia, tú no eres ya ni de mi familia, Leonardo, así que ya deja de ching* y de hablar. Buscate otra familia por otro lado, tú ya no eres mi familia, dices puras pendejad*. Vergüenza me das, ahí nos vemos, chinga tu mad*”, finalizó Andrés a la llamada que se encontraba haciendo con su hijo.

Leonardo García no hizo más que aceptar los insultos que su padre Andrés hizo a través de la llamada compartida en YouTube y pocas únicamente se escuchó aceptar los comentarios en su contra.