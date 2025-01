Amy Schumer: Trolls de internet le detectaron síndrome de Cushing

En 2024, Amy Schumer no sabía qué era el síndrome de Cushing, y mucho menos que lo padecía, hasta que los comentarios en línea sobre su rostro la llevaron a investigar más.

En una entrevista con Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, Schumer reveló que su camino hacia el diagnóstico comenzó hace aproximadamente un año, cuando “Internet realmente vino a por mí” debido al cambio en la forma de su cara.

Inicialmente, Schumer ignoró los comentarios, considerando que los trolls son simplemente trolls. Sin embargo, la situación cambió cuando profesionales médicos comenzaron a intervenir en los comentarios, señalando que algo realmente estaba ocurriendo.

“Los médicos intervinieron en los comentarios y dijeron: ‘No, no... algo realmente está pasando. Tu cara se ve muy rara’”, explicó Schumer.

Schumer, quien había estado recibiendo inyecciones de esteroides para su reducción de pecho y las cicatrices de la cesárea, finalmente se dio cuenta de que el uso prolongado de esteroides puede causar síndrome de Cushing.

“Me estaban poniendo inyecciones de esteroides y eso me provocó algo llamado síndrome de Cushing, que no habría conocido si Internet no me hubiera atacado con tanta fuerza”, comentó.