América Ferrera, hija de hondureños, afirma que nunca fue una chica Barbie

América Ferrera ‘nunca fue una chica Barbie’. La actriz de 39 años protagoniza la nueva película de ‘Barbie’ junto a Margot Robbie y Ryan Gosling, pero América admite que las muñecas no ‘resonaron’ con ella durante sus años de juventud.

En declaraciones a Harper ‘s Bazaar UK, explicó. “Para ser completamente honesta, nunca fui una chica Barbie. No jugué con Barbies por varias razones. No podíamos pagarlas. Y simplemente no resonaban conmigo. No me veía reflejada en ese mundo de una manera que capturara mi imaginación”

A pesar de esto, América no dudó en unirse al elenco de la película dirigida por Greta Gerwig. “Lo emocionante de ser parte de esta película sobre un ícono tan influyente en nuestra cultura es expandir y cambiar la narrativa para incluir a más de nosotros, para que las niñas y los niños puedan verse a sí mismos en algo tan dominante”.

América también admira cómo Greta se acercó a la película ‘Barbie’. ”No ignoraron lo problemático de Barbie, o la multitud de perspectivas que tiene la gente. Leí el guión y me estaba riendo en la primera página, luego estaba llorando, y luego estaba riendo y llorando. Cuando terminé, estaba profundamente conmocionado por lo involucrado que me sentía. Estaba completamente metido y realmente mareado”.

Mientras tanto, Margot reveló que quiere que la gente ‘se forme una opinión’ sobre ‘Barbie’, incluso si no les gusta la película. La actriz de 33 años, quien interpreta al personaje principal en la película, dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Estoy tan emocionada. Estamos en el punto de compartirlo con el mundo. Siempre está esa cosa cuando haces una película y te encanta y te preocupas tanto y esperas que a la gente le guste e incluso la vea. Incluso si no les gusta, solo espero que la vean y se formen una opinión. Pero siento que tanta gente va a ver esta película que es realmente emocionante’”.