Alumnos del Proyecto Uremu ofrecerán un concierto este sábado en San Pedro Sula

Los estudiantes del Proyecto Uremu ofrecerán este sábado 16 de julio un concierto en el Centro Cultural Sampedrano.

Se trata del segundo recital en modalidad presencial que realizarán los alumnos tras la crisis por la pandemia del Covid-19. La cita es a las 4:00 pm.

Además de los 80 estudiantes que participarán en el evento, titulado “Clásico con un twist”, este contará también con la actuación de la Orquesta de Cámara Vivaldi y el director Daniel Martínez.

Los asistentes podrán disfrutar piezas del género clásico con un twist. Swan Lake, Oda a la alegría, Quinta Sinfonía de Beethoven, In the Hall of the Mountain King, Por una cabeza, son algunas de ls piezas que tocarán.

Los boletos tienen un costo de L 200, si los adquiere en la taquilla el día del evento, y L 180 si lo compra previamente en la página web www.uremu.com.