Allan Cubas, el rapero hondureño que triunfa en USA

Esta marca ha lanzado diez álbumes, los cuales han alcanzado el No. 1 en el Billboard 200 y dentro de los cuales se encuentran los éxitos “What a Time to Be Alive” de Drake y Pink Friday, y “Roman Reloaded” de Nicki Minaj.

Cubas habló de cómo es trabajar con Lil Wayne, “conmigo, él aspira a cosas grandes, me pone mucha presión y dice que yo puedo lograr cosas muy importantes”, contó. “Es asombroso cómo hemos formado una amistad al ser compañeros musicales. Tenemos muchas cosas en común, somos fanáticos del deporte...”.

El cantante nunca perdió las esperanzas de lograr de ser artista. “A pesar de ser un sueño complicado para muchos, ya que se trabaja y se inverte sin ver nada a cambio. Pero, es posible (conseguirlo) como cualquier otro sueño si se trabaja como corresponde y (también si) estás dispuesto a arriesgarte”, apuntó. “Ten la fe en Dios y después hay que trabajar para realizarlo”, añadió.

El próximo 1 de noviembre, Allan Cubas lanzará una colaboración con un artista dominicano de la misma firma discográfica.