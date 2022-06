Alex Fernández y su padre Alejandro Fernández cantan hoy en San Pedro Sula

“Es muy interesante, porque yo estaba trabajando en las oficinas con mi papá, viendo el lado administrativo de sus empresas. Pero un día mi abuelo me escuchó cantar, y sin preguntar me dijo que me iba a lanzar de cantante, y que iba a manejar mi carrera. Fue un cambio radical en mi vida, empezamos a estudiar y a trabajar todo esto... Aprendí mucho de mi abuelo, quien fue el que me lanzó y me enseñó la mayoría de cosas que sé. Yo le decía mi ‘sensei’ (término japonés con el que se designa a un maestro, a un sabio)”, recuerda Alex.

El intérprete mexicano tenía una fuerte conexión con su abuelo Vicente, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 81 años, y durante todo el tiempo que trabajó junto con él adquirió muchos conocimientos artísticos, pero también grandes enseñanzas.

“Era un libro, tenía tantas experiencias que contar. Me aconsejaba que nunca descuidara a mi familia, porque esta es una carrera que te consume tanto, que al final trabajas para tu familia, pero descuidas a tus seres queridos y dejas de estar con ellos. Encontrar ese balance entre tu carrera y tu familia”, cuenta Alex, que es padre de Mía, quien nació el pasado 17 de marzo, fruto de su matrimonio con Alexia Hernández.

Su hija, el mejor regalo. Y es a su pequeña hija a quien dedica su reciente tema musical “El mejor regalo”, cuyo autor original es Francisco el “Gallo” Elizalde.

El video oficial, que cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube, muestra hermosas postales de Alex junto con su esposa Alexia desde la dulce espera de su bebé hasta el momento de su nacimiento.

“Esta canción está dedicada para mi hija, pero es en general para los hijos. Todo ese proceso que vives cuando tu pareja se embaraza y se viene esta gran felicidad, este regalo”, comenta el mexicano.