Justin Bieber asegura estar mejor después de la parálisis

CIUDAD DE MÉXICO. A través de Instagram Justin Bieber compartió su estado de salud después de dar a conocer que tiene una parálisis en la mitad de su cara.

El cantante de “Yummy” publicó una declaración en Instagram acerca de su recuperación del síndrome Ramsay Hurt.

“Quería compartir un poco de cómo me he sentido”, escribió. “Cada día ha sido mejor y aun con toda la incomodidad he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce”.

Bieber ha sido muy honesto en el pasado sobre su fe cristiana y escribió en su declaración que “Me recuerda que me conoce por completo”.

“Conoce mis partes más oscuras que nadie más conoce y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos”, continuó la declaración. “Esta perspectiva me ha dado paz durante esta terrible tormenta que estoy enfrentando”, dijo.

Terminó su declaración diciendo “Sé que esta tormenta pasará, pero mientras, Jesús está conmigo”. Bieber reveló la semana pasada que ha sido diagnosticado con este extraño síndrome neurológico que es ocasionado por el mismo virus que ocasiona la varicela y el herpes zóster.

En un video que publicó mostró la manera en que no podía mover parte de la cara y explicó que el diagnóstico es la razón por la que canceló algunos conciertos y planea darse un descanso de los tours hasta que se recupere.