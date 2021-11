”Más de la mitad de la gente aquí no está vacunada , pero dice que sí para que no los estén molestando como a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte ”, agregó.

La actriz afirmó que no fue por culpa del coronavirus que estuvo varios días en el hospital , si no por una falta de oxigenación (síntoma del virus) y una doble neumonía .

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mí misma familia desgraciadamente”, añadió la actriz.

La actriz decidió no vacunarse contra el covid-19 y durante la gala a la que asistió, muchos de los asistentes no portaron mascarilla y tampoco cumplieron con las medidas sanitarias establecidas, algo que no preocupó a Navidad.