¡Lucha por su vida! Sobrino de Carmen Salinas da más detalles del estado de la actriz

“ Todo sigue igual al último informe que nos dieron , nos dijeron que estaba muy grave , estable pero muy grave , sus signos vitales están estables pero no puede regresar del coma ”.

“Al doctor que me dejó pasar le pregunté si ella me podía escuchar y me dijo que el oído es de lo más fuerte que tenemos, y yo platiqué con ella, le dije de todas las muestras de cariño, que había venido el señor Juan Osorio, que muchas amistades le han hablado y yo sentí que movió su barbita un poco”

Gustavo Briones también desmintió que la actriz esté intubada y que tenga muerte cerebral cómo se había rumorado y pide orar mucho y esperar una pronta recuperación.

Por ello desde la cuenta de Twitter de la actriz, la familia Salinas Lozano extendió una invitación al público a unirse a una misa que realizarán este viernes 12 a las 12:00 del día, la cual será oficiada por el padre José de Jesús Aguilar y será transmitida en su canal oficial de YouTube.