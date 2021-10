Alfredo Adame no se quedó callado ante las declaraciones de Diana Golden, luego de que el abogado de la actriz dijera a varios medios que el ex candidato a diputado no tiene dinero para pagarle a su cliente.

Incluso la histrión se burló de él ante las cámaras porque no podía darle los 25 mil pesos que le debe de una demanda que le ganó al también presentador, por lo que Adame respondió en entrevista para Venga la Alegría con su característico tono.

“¡Qué tontita es esta tipa!, aparte de ambiciosa y todo, ¿es algún pecado ser pobre?, yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno, entonces me van a tumbar 20 mil de la carta vestuario del programa de Memo del Bosque, y luego 5 mil que fue mi abogado a depositar en un billete, entonces ya van 20 más 5, ya son 25, le debo 3 mil 210 pesos”, explicó.

Según dio a conocer el programa Ventaneando en enero del 2019, Diana Golden lo demandó por daño moral; esto por las declaraciones que Adame hizo en su contra y que, según el abogado de Golden, Víctor Carrillo, sobrepasaban “el límite del ejercicio de la libertad de expresión o al derecho a la información ya que estas manifestaciones que él hace tiene ciertas características que la ley contempla como necesarias para iniciar este tipo de juicio”.