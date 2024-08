A Tim Burton no le interesa hacer otra película de superhéroes

Tim Burton “no está interesado” en hacer otra película de superhéroes.

El director de Hollywood ya dirigió ‘Batman’ en 1989 y ‘Batman Returns’ en 1992, ambas protagonizadas por Michael Keaton, el protagonista de ‘Beetlejuice’, como el cruzado de la capa, pero Burton insiste en que no tiene planes de volver al mundo del cómic.

Durante una entrevista con Variety, el cineasta señaló: “Por el momento, diría que no. Me planteo las cosas desde distintos puntos de vista, así que nunca diría nunca a nada. Pero, de momento, no es algo que me interese”.

Burton reveló que rodar ‘Batman’ en 1988 fue una experiencia muy diferente a la de la mayoría de las películas de superhéroes de hoy en día, porque el rodaje fue “experimental”.

Así lo explicó a la publicación: “Tuve suerte porque en aquella época no existía la palabra ‘franquicia’. ‘Batman’ me pareció un poco experimental en aquel momento... Se desviaba de la percepción que se tenía (de una película de superhéroes). Así que no se oía ese tipo de comentarios de los estudios, y estando en Inglaterra (rodando la película), estaba aún más lejos. Tuvimos que centrarnos en la producción y no pensar en esas cosas en las que ahora piensan incluso antes de hacerla”.