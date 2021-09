Tras anunciar su separación, Chyno Miranda estrena romance con una modelo

Ciudad de México.

Tras confirmar su separación con su esposa Natasha Araos, Chyno Miranda podría estar estrenando novia.

El cantante de urbano, quien ha visto su salud mermada por las secuelas del Covid-19, lanzó un video con su aún esposa y madre de su hijo Lucca en donde revelan que llevan más de un año separados y ahora, parece que él ya está dándole una oportunidad a Cupido con la modelo Daymar Mora.

La joven de origen venezolano ha causado revuelo en redes, ya que el intérprete de "Mi Niña Bonita" le deja comentarios muy cariñosos en sus fotos.

Por ejemplo, hace unos días la curvilínea posteó una foto dedicada a su hijo y Chyno le comentó que él era afortunado de tenerla a su lado.

De igual forma, se ha hecho viral una fotografía en la que ambos aparecen juntos y muy sonrientes.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en la relación, pues el programa Chisme No Like asegura que Daymar tiene un pasado oscuro: se dedicaba al robo de automóviles en Venezuela junto a una banda llamada Los Toyoteros, por lo que enfrentó un proceso legal, ya que en el 2011 hurtaron la camioneta del gobernador del estado de Táchira.