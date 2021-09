¿Qué le pasó? Karol G rompe a llorar en un video de Instagram

Madrid, España.

Los seguidores de Karol G se han llevado un buen susto al ver las Stories de la cantante y encontrarse con un video en el que aparece con la cara hinchada y llorando a lágrima viva frente a la cámara de su teléfono móvil.

Sin embargo, no se trata de una grabación para hablar de un desengaño amoroso o de las declaraciones románticas que le ha venido dedicando su ex Anuel AA en las últimas semanas pidiéndole que le dé una segunda oportunidad.

La estrella del reguetón quería hablar de un tema aún más importante: su próxima gira de conciertos y más en concreto de los dos conciertos que ofrecerá en diciembre en su Colombia natal, para los que ya se han agotado las entradas apenas cuatro días después de que se pusieran a la venta.

Este apoyo por parte de sus compatriotas ha conseguido emocionarla profundamente porque sabe que muchos pueden pensar que ha perdido la conexión con su país natal desde que se mudó a Miami para impulsar su carrera profesional en el mercado internacional, pero nada podría estar más lejos de la realidad.

"Solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo", ha asegurado ella con la voz entrecortada.

La artista también ha querido mandar un mensaje a sus fans más jóvenes entre sollozos y lágrimas para animarles a que se esfuercen al máximo para alcanzar sus propios objetivos, sin importar lo jóvenes que sean.

"Ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón. Les juro por Dios, no piensen: 'Ah, disfruta de los 20'. No, trabajen duro a los 20 para disfrutar después de los 30. Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades y todo el mundo puede brillar. Cumplir sueños es una cosa muy linda", ha concluido.