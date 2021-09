Kaley Cuoco, estrella de "The Big Bang Theory", anuncia su divorcio

Madrid.

Kaley Cuoco, estrella de la serie 'The Big Bang Theory' anunció por sorpresa su separación de Karl Cook, el que ha sido su esposo durante los últimos tres años, el pasado viernes al mismo tiempo que solicitaba formalmente el divorcio ese mismo día.

En el comunicado público que ambos difundieron se aseguraba que no existía ninguna animosidad ni rencor entre ellos, pero eso no significa que Kaley no esté lista para pasar página mientras se prepara para afrontar el proceso legal que ahora tiene por delante.

Por el momento, ella ya ha cambiado la descripción de su biografía en Instagram para dejar de presentarse como la 'señora de @mrtancook' y ofrecer así facilidades a todos los curiosos que quisieran asomarse a la cuenta de Karl para conocer mejor a quien muy pronto se convertirá en su segundo exmarido.

Lo que no ha querido hacer aún ha sido eliminar las imágenes que había compartido con él durante el tiempo que duró su unión.

El siguiente paso a dar para los dos consiste en presentar toda la información sobre sus finanzas en las próximas semanas por orden de los juzgados, aunque nada hace prever que pudiera haber problemas a la hora de repartir sus bienes porque Kaley contaría con un acuerdo prenupcial similar al que firmó antes de casarse por primera vez, con el antiguo tenista Ryan Sweeting, que protegería la fortuna que ha amasado trabajando en televisión y garantizaría además que no tenga que pasarle ninguna pensión de manutención a Karl en un futuro.