Carlos Ponce posa con un joven idéntico a él y los fans se preguntan si es su hijo o solo un truco virtual

El cantante y actor puertorriqueño Carlos Ponce sorprendió a sus más de dos millones de seguidores de Instagram al publicar una foto en la que aparentemente posa al lado de un jovencito idéntico a él.

La publicación del artista se hizo viral en cuestión de minutos por el increíble parecido de ambos, y muchos internautas creen que se trataba de una foto del cantante junto a uno de sus hijos.

Sin embargo, Carlos Ponce solo ha conseguido dejar muy confundidos a sus fans, pues no ha aclarado si en realidad se trata de su hijo, de un joven parecido a él o si la imagen solo es producto de una aplicación.

“WaitWhat? Pues es mi robot y yo lo diseño con la edad que me parezca!! Jjjaaa Meet my AI twin. I may have put too much Botox on him”, escribió Ponce junto a la impactante imagen que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Además de sus seguidores, famosos como Sebastián Rulli, María Celeste Arrarás, Maribel Guardia y Candela Ferro, entre otros han reaccionado a la publicación del boricua comentando el increíble parecido entre ambos.

Hasta el momento el cantante no se ha vuelto a pronunciar sobre la polémica fotografía.