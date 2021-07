¿Qué significa el chat de WhatsApp que Shakira subió a sus redes sociales?

Redacción.

Han pasado cuatro años desde "El dorado", el último disco de estudio de Shakira, y todo parece que la colombiana vuelve oficialmente en este mes de julio con nueva música, por lo que está cambiando sus redes sociales con una imagen de colores pasteles y además, una iniciativa digital tipo conversación de whastApp que ha paralizado el Twitter en los últimas horas.

Shakira ha realizado duetos con Anuel AA, Black Eyed Peas, en sus tiempos libres, así como se le ha visto de vacaciones con su familia; pero desde enero de 2021, se le ha visto y por imágenes que ella misma ha compartido, realizando música en Miami, EEUU.

Shakira se prepara para volver a la música con novedosa estrategia digital, en donde se puede leer bajo el #DontWaitUp, lo que se especula, podría tratarse de nueva música en inglés.

Sin embargo, Shakira no ha soltado ningún detalle, pero en Twitter ya existen teorías y evidencias de cómo sonará su nuevo single.

Muchos de sus seguidores apuestan que se viene una colaboración con Rosalía, pero la cantante sudamericana está dejando en espera a sus millonres de fans.

Shakira en una entrevista a Vogue México, indicó que su próxima canción ha sido una de las que más le ha exigido, y que tiene muchas expectativas le ha generado.

Conversación en el WhatsApp:

- Dónde estás?

Pero no puedes soltar el teléfono?

- Cuándo vienes a casa?

No te asustes si se hace tarde…

- ¿Cómo?

Necesito hacer algo para mi.

- Pero

sobrevivirás es solo una noche

Shak?

- Desearía poder ser feliz sin ti

¿Vienes a casa?

- No me esperes despierto.

Según los seguidores de Shakira en redes sociales, la conversación podría ser parte de la letra de la nueva canción de la Reina del pop latino.

#DontWaitUp pic.twitter.com/3bfWOpxLID — Shakira (@shakira) July 13, 2021

Un usuario de Twitter según, él, logró identificar parte de la música del nuevo single de Shakira: