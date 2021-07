Ellos son los jóvenes catrachos que brillan en TikTok

San Pedro Sula, Honduras.

TikTok, la plataforma china que pertenece a ByteDance, cada vez más catapulta a la fama a miles de personas en el mundo. Tal es el caso de muchos jóvenes catrachos que han emprendido este camino en la era digital y que les deja grandes beneficios.

En Honduras, son miles de usuarios los que a diario se suman a esta red social para seguir los challenges de baile, la comedia, o mostrar sus talentos y habilidades en el canto, gastronomía, arte y miles de situaciones que se presentan en el día a día.

Es por eso que Fredy Rodríguez, Leonel Villanueva, Michelle Laínez, Daniel Martínez y Samir Ortiz, en una visita a LA PRENSA, contaron sobre sus experiencias en este fascinante mundo del TikTok.

El joven Leonel Villanueva, que cuenta con más de 400 mil seguidores, contó que para iniciar en esta red social tuvo que dejar atrás sus miedos y trabajar por sus sueños y metas trazadas como persona, y asevera que lo va a lograr y lo está haciendo.

“Conquistar Honduras con mi talento es una de mis metas; me identifico mucho con mis compatriotas que residen en Estados Unidos y sé que muchos de ellos se sienten identificados con el contenido que genero porque los mismos extrañan su país, su comida, sus vivencias etc.”, dijo Villanueva.

Fredy Rodríguez, más conocido como “La Bicha Catracha”, cuenta con más de 1.2 millones de seguidores.

Estar vigente en TikTok le ha dado la oportunidad a Villanueva de trabajar con tiendas y marcas reconocidas, viajar por Estados Unidos y conocer a miles de personas a quienes califica de maravillosas.

El santabarbarense Zamir Ortiz, respaldado por más de 500 mil seguidores, relató que él inició en esta red en pleno apogeo del covid-19 en Honduras, con su contenido de humor catracho, mismo que sigue al pie de su trabajo.

El joven proyecta seguir creciendo en todas las redes sociales y viajar por toda Honduras para mostrar la cultura catracha y la comedia.

“Una de mis grandes experiencias en este ámbito ha sido ampliar y compartir con grandes amigos”, expresó.

El sampedrano Daniel López, que cuenta con más de 130 mil seguidores, dijo que TikTok se ha convertido en una herramienta de trabajo para él, ya que ahora su contenido le genera ingresos para poder continuar haciéndolo.

“Quiero seguir creciendo junto a mis amigos que me acompañan en los contenidos para la plataforma, porque somos un buen equipo y lo estamos haciendo bien”, dijo López.

“TikTok me quitó lo tímido que era y me ha ayudado a fortalecer grandes amistades en este rubro”, aseguró López.

TikTok cuenta con más de 800 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo, según la compañía.

Por su parte, Fredy Rodríguez, más conocido como “La Bicha Catracha” y quien cuenta con más de 1.2 millones de seguidores, manifestó que ser una persona reconocida en Honduras ha sido su sueño hecho realidad.

“Me quedé sin trabajo por motivos de la pandemia y entonces dije: ‘Me tomaré en serio esto’ y pues hoy estoy aquí siendo yo y amo lo que hago”, contó Rodríguez.

El éxito para Rodríguez ha sido muy grande; artistas y comediantes internacionales han gustado y comentado sus cómicos videos, como ser Becky G y Eugenio Derbez, además de reconocidas personas dentro de TikTok.

La espontaneidad y la creatividad son elementos clave que han estado presentes en el éxito del contenido de Rodríguez.

La sampedrana Michelle Laínez, que cuenta con más de 300 mil seguidores en la red social, manifestó que a ella siempre la ha encantado la comedia por eso decidió crear contenido humorístico, lo que le ha dado resultados positivos en su corta trayectoria por esta red. “Quiero estar en crecimiento constante en todas las redes sociales, por eso seguiré trabajando, sea en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok”, dijo Laínez.

“Creo que no a todo el mundo le vamos a caer bien por lo que hacemos con nuestro contenido, pero eso no será motivo para que desistamos de hacer lo que más nos gusta o queremos” compartió la joven.

Los jóvenes contaron en exclusiva a LA PRENSA que dentro de sus metas a corto plazo está formar un grupo oficial de jóvenes tiktokers, para seguir resaltando y conquistando nuevos seguidores dentro de la plataforma con sus diferentes contenidos.

“Aquí en Honduras nadie lo ha hecho, y queremos ser pioneros en esta área, ya lo hemos hecho y hemos dado de qué hablar”, contaron entre risas los cinco catrachos.

También recalcaron que se encuentran indagando en el mundo de las redes sociales para seguir obteniendo ganancias económicas y así seguir viajando por toda Honduras, como lo han estado haciendo hasta el momento, y donde miles de seguidores aplauden sus habilidades y talentos.