El padre de Britney Spears desmiente que prohíba a la cantante tener más hijos

Estados Unidos.

La semana pasada Britney Spears aseguró en los juzgados que los responsables de la tutela legal a la que vive sometida desde hace más de una década le impedían cumplir su sueño de tener una niña y casarse con su actual pareja, Sam Asghari.

La princesa del pop realizó estas impactantes declaraciones en el marco de la batalla que ha iniciado para recuperar parcelas de independencia y en la que acaba de sufrir un duro revés después de que el juez responsable de su caso haya desestimado este martes su petición de retirar a su padre, Jamie Spears, del cargo de cotutor.

Ahora los abogados de Jamie han contraatacado alegando que él no tiene nada que ver con el cuidado médico de Britney, ya que esas cuestiones corresponden a Jodi Montgomery, quien fue nombrada como cotutora de su famosa hija en 2019 y que actualmente se encargaría de supervisar la vida personal de la cantante.

"El señor Spears no habla ni se reúne con el equipo médico de la señorita Spears, y no se le permite ni tiene la oportunidad de hacer ninguna aportación al tratamiento médico, el diagnóstico o la terapia de su hija. Tampoco discute ni participa en los asuntos personales de la señorita Spears, como cuestiones relacionadas con su autocuidado, su matrimonio y sus deseos reproductivos", ha afirmado Jamie Spears por medio de un portavoz al portal The Blast.

Britney en una foto de archivo con su padre Jamie Spears.

También ha querido aclarar que Britney discutiría todas esas cuestiones, como la conveniencia de repetir experiencia en la maternidad, con su abogado de oficio.

"El señor Spears no está involucrado en ninguna decisión relacionada con el cuidado personal de la señorita. Spears o con cuestiones médicas o reproductivas", ha concluido su abogado.

De lo que sí se ocupa personalmente es de los asuntos financieros de Britney y estaría muy involucrado en su día a día por la naturaleza de las decisiones que tiene que tomar.

Por ejemplo, Jamie tendría que aprobar los viajes de su hija al extranjero o si quiere invitar a cenar a sus amigos, porque todo ello cuesta dinero.