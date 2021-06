Arrestan al actor Héctor Parra por presunto abuso sexual a su hija

Ciudad de México.

El actor Héctor Parra fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que confirmó el hecho, por los presuntos delitos de abuso sexual y corrupción agravada a un menor de edad.

La FGJCDMX informó que el artista fue trasladado al Reclusorio Varonil Oriente, donde fue puesto a disposición de un juez tras las indagatorias realizadas de los agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Los elementos fueron quienes lo detuvieron para cumplimentar la orden de aprehensión que les fue otorgada por un juez.

El año pasado Alexa, hija de Parra y la también actriz Ginny Hoffman, confesó a una revista que había sido víctima de abuso sexual por parte de su papá cuando era una niña.

Tiempo después, tanto Alexa como Ginny publicaron en redes sociales un video en el que confirmaron que la información publicada en el medio era verídica, y dijeron que no darían más entrevistas al respecto.

“Todo lo que se dijo en esa publicación es dicho por nosotras dos. Nadie me manipuló; nunca me ha manipulado mi mamá ni absolutamente nadie. No soy figura pública y como tal espero que lo respeten y que se deje de tocar este tema como se ha tocado”, indicó Alexa en la grabación.

“Es la última vez, la primera y la última vez que se va a dar esta declaración y me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido o le puedo ayudar en algo, me puede buscar personalmente o lo que sea, y les voy a poder ayudar en lo que necesiten”.

Parra negó los señalamientos de su hija, y dijo que se trataba de una manipulación que habría hecho su ex pareja en su contra.

Héctor Parra, fue detenido al exterior de su domicilio por cinco personas; una mujer y cuatro hombres. Tras dicho acontecimiento el Lic. José Luis Guerrero Mendoza da su opinión jurídica ante dicho acontecimiento. https://t.co/5HH3VoxaQi — LEX URBANIA ABOGADOS (@LEX_URBANIA_) June 16, 2021

Ginny indicó en un comunicado compartido en sus redes que debido a que toda la situación está en una etapa temprana, no puede dar mucha información al respecto.

“Mi equipo legal se encuentra trabajando en este tema, y es por este motivo que les pido amablemente su comprensión para entender que por el momento no puedo hacer ninguna declaración pública”, escribió.

“Les prometo que después de que se lleve a cabo la primera audiencia, misma que está establecida por la ley a realizarse el día de mañana 16 de junio del año en curso, podré estar disponible para dar declaraciones”.