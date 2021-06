Captan a Ben Affleck con su suegra, la madre de JLo, en Las Vegas

Estados Unidos.

A estas alturas no cabe ninguna duda de que Ben Affleck y Jennifer López han retomado su antiguo romance y, por parte del actor, todos sus seres queridos estarían encantados con su reconciliación.

Hace unas semanas Matt Damon, uno de sus mejores amigos, reconoció que sería "maravilloso" volver a verles juntos sin entrar a confirmar o desmentir los rumores que ya circulaban por aquel entonces, y varias fuentes afirman que su exmujer Jennifer Garner ya les habría dado su bendición.

Parece que en el círculo de allegados de su antigua prometida y actual novia también ven con buenos ojos su relación sentimental, ya que este mismo miércoles Ben ha sido visto acompañado de Guadalupe Rodríguez, la madre de JLo, en un casino de Las Vegas, donde él está rodando su nuevo proyecto como director.

Actualmente la diva del Bronx se encuentra en Miami trabajando en un vídeo musical, pero salta a la vista que Guadalupe se siente lo bastante cómoda junto a su (ex)yerno, a quien sin duda pudo conocer a fondo durante el tiempo que pasó comprometido con su famosa hija a principios de los 2000, como para acompañarle en una de sus jornadas de trabajo.

De hecho, los dos fueron vistos charlando de manera muy animada entre toma y toma rodeados de máquinas tragamonedas.