Acosador de Kim Kardashian le envía un anillo de diamantes y anticonceptivos

Estados Unidos.

Los rumores aseguran que Kim Kardashian no ha parado de recibir regalos de distintos pretendientes desde que se confirmó el final de su matrimonio con Kanye West cuando ella solicitó el divorcio a principios de año, pero algunos de esos obsequios han resultado muy perturbadores.

Su equipo de seguridad habría interceptado hace poco un paquete que contenía un anillo de diamantes y píldoras anticonceptivas de un admirador obsesionado con ella.

Según la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ, la caja llegó a su casa el pasado 3 de junio e incluía una nota en la que el remitente le pedía que se reuniera con él.

"La reina Kimberly está sentada sola en su gran castillo esperando a que llegue su caballero andante", aseguraba una parte del mensaje.

Al parecer, este mismo individuo ha estado acosando a la celebridad a través de las redes sociales e incluso habría falsificado una licencia de matrimonio expedida a nombre de ambos.

El pasado febrero también habría acudido a la comunidad privada donde Kim reside junto a sus cuatro hijos y habría tratado de sortear los controles de seguridad alegando que estaba allí para llevar a la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' a cenar.

Kim tendría intención de solicitar una orden de alejamiento contra ese hombre.

La semana pasada obtuvo otra temporal contra un presunto acosador empeñado en "iniciar una relación física" con ella, que consiguió asustarla considerablemente cuando se presentó en su puerta y filmó varios vídeos desde fuera de la propiedad, cuya dirección nunca se ha hecho pública.