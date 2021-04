Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, arremete contra Enrique Guzmán

Ciudad de México.

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía y ex pareja de Alejandra Guzmán, estalló contra Enrique Guzmán durante una entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante.

El empresario habló sobre la denuncia de su hija al contar que su abuelo materno la manoseó de forma indebida cuando tan sólo era una niña.

"Nombre, perdón, ¡lo mato!, perdón que te lo diga, o sea, le saco los ojos, o sea ¿de qué me hablas?... A mí me quiso retar, digo me da risa este señor (Enrique), ¡por favor!

"Se hace el malo y es una broma, o sea, me da pena ahorita ya verlo, lo que si es que no sé si esto se pueda comprobar, prescribe, no prescribe (como delito), pero el señor tiene que hacerse responsable", dijo.

Moctezuma también habló sobre los abusos que los hombres que metía La Guzmán a su recámara, o cuarto de hotel, cometieron contra Frida.

"Hasta hace poco, esas dos semanas que estuve en Miami con ella, me comentó de los abusos que sufrió, por gente que Alejandra llevaba a su casa, o los celos, ese tipo de cosas, pero jamás de este señor (Enrique), la verdad he tenido pesadillas para que me entiendas", agregó.

Pablo agregó que confía 100 por ciento en su hija y la apoya en este momento tan complicado; agregó que no lo hace por publicidad y no es algo inventado.