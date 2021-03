¡Detrás de JLo! Alex Rodríguez viaja a República Dominicana para reunirse con Jennifer López

Estados Unidos.

Tras unos días de incertidumbre, el pasado sábado Jennifer López y Alex Rodríguez salieron al paso de los rumores que aseguraban que habían puesto punto final a su compromiso y habían comenzado a dividir sus propiedades en común para aclarar que siguen juntos, aunque también reconocieron que había ciertos problemas en el paraíso.

Ahora A-Rod se ha propuesto poner toda la carne en el asador y volar hasta la República Dominicana, donde la diva del Bronx se encuentra rodando su próxima comedia romántica, para tratar de solucionar esos "asuntos" con los que ellos mismos reconocieron estar lidiando en el comunicado que hicieron público.

"Feliz día. Nueva semana. Nuevo día. Hacia adelante. Hacia arriba", ha escrito el exjugador de béisbol junto a un vídeo publicado en sus Stories en el que muestra un resort de lujo frente al mar y en el que ha etiquetado además a Jennifer.

A-Rod ya se encuentra en República Dominicana.

En las últimas horas también ha compartido un par de fotografías firmando cromos de béisbol tomadas a bordo de lo que parece ser un jet privado, en el que probablemente voló al reencuentro de su prometida.

'No estoy soltero'

Alex Rodriguez dejó claro que aún tiene una relación con Jennifer Lopez.

El fin de semana, el ex beisbolista fue cuestionado, al llegar a un gimnasio en Miami, sobre si había vuelto a la soltería. "No estoy soltero", dijo a un reportero que le preguntó.



El viernes diversas fuentes confirmaron a medios estadounidenses que la pareja, conocida como J-Rod, había terminado su relación de cuatro años.



No obstante, la cantante y el ex jugador negaron que su noviazgo hubiese concluído, pero sin dar detalles evidenciaron que tenían cuestiones pendientes que resolver.



"Todos los reportes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas (de nuestra relación)", expresaron en un comunicado emitido por ambos al portal TMZ.