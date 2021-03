EN VIVO: Los ganadores de los Critics Choice Awards 2021

Los Ángeles, Estados Unidos.

La gala de los Critics' Choice Awards se transmite en vivo este domingo 7 de marzo en el canal TNT y por streaming a través del canal de YouTube.

Las estrellas de The Crown Josh O’Connor, Olivia Colman y Emma Corrin aspiran a Mejor Actor y Actriz en una Serie Dramática. Tobias Menzies y Gillian Anderson también recibieron reconocimiento por sus roles secundarios.

Jason Bateman y Laura Linney, de Ozark, contienden a Mejor Actor y Actriz en una Serie Dramática, respectivamente. Mientras que Tom Pelphrey, Julia Garner y Janet McTeer están nominados por sus papeles secundarios.

HBO y HBO Max obtuvieron 24 nominaciones en total, muy cerca de Netflix. La serie de ciencia ficción Lovecraft Country, de Misha Green, tuvo cinco nominaciones, al igual que Mrs. America (FX), What We Do in the Shadows y Schitt’s Creek.

Mira la ceremonia virtual en vivo aquí