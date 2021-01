Hija menor de Armando Manzanero dio positivo por Covid-19

México.

Tras el fallecimiento del cantautor Armando Manzanero (86) este martes la familia informó que la hija menor del artista, Mainca, dio positivo al Covid-19, virus que le arrebató la vida al mexicano.

Lo anterior, tras visitar Oaxaca el pasado 7 para celebrar el que resultó ser el último cumpleaños del músico.

Juan Pablo Manzanero, confirmó que algunos de sus hermanos dieron positivo al virus tras el festejo. Pero fue la tarde de este lunes donde a través de una llamada telefónica, la hija del artista confirmó su condición de salud en el programa Ventaneando.

“Los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo...habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más”, reveló.



“Al salir positiva estoy encerrada en mi casa, en contacto por teléfono con la esposa de mi papá , con María Elena mi hermana que estuvo con mi papá”, agregó y aseguró que la viuda del compositor no resultó contagiada tras el viaje familiar: “Bendito sea Dios ella no estuvo contagiada, ni sus hijos de ella”.



Mainca tiene antecedentes médicos que han sido del conocimiento del público, pues en 2013 fue diagnosticada con cáncer de mama tras someterse a un check-up por su reciente maternidad.

Mainca Manzanero es hermana melliza de Rodrigo Manzanero. Nacidos en Perú, se tratan de los hijos menores del compositor de Adoro y Esta tarde vi llover, quien recibió la patria potestad de ambos cuando tan solo eran unos pequeños de 4 años de edad.

Un ícono de la música romántica

El cantautor mexicano Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo, falleció este lunes de covid-19 tras permanecer varios días intubado en un hospital, confirmó la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto.

A lo largo de sus 74 años de trayectoria, Manzanero cantó con intérpretes de todo el mundo, como los españoles Alejandro Sanz, Carmen París, Presuntos Implicados y Miguel Bosé.

También con los cubanos Celia Cruz, Halia María Mompié y Francisco Céspedes; los mexicanos Luis Miguel, Marco Antonio Muñiz, Pedro Vargas, Lucero y Susana Zavaleta, y los brasileños Roberto Carlos y Ellis Regina.