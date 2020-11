Warner Bros. pidió a Johnny Depp renunciar a "Animales Fantásticos"

Ciudad de México.

El estudio Warner Bros. pidió a Johnny Depp dejar la franquicia Animales Fantásticos, luego de que un juez dictaminara que fue abusivo con su ex esposa, Amber Heard, durante su matrimonio.



En un comunicado emitido por Instagram, el actor dio la noticia y agradeció el apoyo que ha recibido, después que se conociera el veredicto de su juicio.



"Me siento agradecido y conmovido por todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días", escribió.



"En segundo lugar, deseo comunicarles que Warner Bros. me ha pedido que deje mi papel como Grindelwald en Animales Fantásticos, y he respetado y aceptado la petición".

Depp, de 57 años, interpretó al malvado mago del universo de Harry Potter en la cinta Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (2018).



El protagonista de Piratas del Caribe tenía previsto participar en la tercera entrega de la serie, aún sin título oficial, que tenía programado su estreno para noviembre de 2021.

No obstante, el estudio anunció que ahora será hasta el verano de 2022, debido a que necesitan encontrar quién ocupara el lugar de Depp.



El domingo, el artista estadounidense perdió el caso contra un periódico británico que lo llamó "golpeador" y que afirmó que habría agredido a Heard repetidamente durante su matrimonio.



Dentro de su mensaje, publicado este viernes, la estrella adelantó que apelará la decisión del juez al fallar en su contra en la demanda de difamación.



"El surrealista juicio en la corte del Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas.



"Mi vida y carrera no están definidas por este momento que atravieso. Gracias por leer", agregó.

Algunos usuarios de redes sociales comenzaron a apoyar al actor con el hashtag #JusticeforJohnnyDepp (Justicia para Johnny Depp).