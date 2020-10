Angie Flores: “Me veo en grande y cantando con artistas como Ariana Grande”

SAN PEDRO SULA.

Este sábado, la cantante hondureña Angie Flores tendrá su esperado concierto a través del canal TV Azteca, y concedió una entrevista exclusiva a LA PRENSA desde su hogar en Naco, Cortés, donde se sinceró sobre su música, el amor, sus planes a futuro y habló sobre sus momentos de desánimo durante esta cuarentena y cómo hizo para superarlos.

“Me siento muy contenta, muy agradecida con todos lo que me han apoyado durante este tiempo”, dijo sobre sus más de 433,000 “Angieliviers” en redes sociales que no la han dejado sola pese a no tener novedades musicales tras concluir el programa La Academia a finales de febrero.

Aseguró que no ha salido de casa respetando la cuarentena por la pandemia del covid-19. “No salí de casa hasta ahora con esto de mi concierto, y sé que este concierto no solo yo lo estaba esperando, sino que también mis fans, mis amistades y mi familia”, dijo sobre el show que iniciará este sábado a las 6:00 pm con una entrevista muy especial y continuará con su interpretación de grandes temas.

“Toda la preparación la disfruté porque con cada proceso voy aprendiendo, no me frustra”, aseguró.

Planes

La joven habló de Rewind, el primer sencillo que lanzará en noviembre y que fue producido en México, aunque su voz fue grabada en San Pedro Sula.

“Rewind es una canción muy bonita, me gusta mucho porque creo que cada quien puede hacer su propia historia con ella. Tiene mucho de las tendencias musicales que me gustan: R&B, hip hop y pop urbano. Tiene una magia muy bonita, la letra es muy especial, es como estar en un cuento de hadas, es como esta fantasía de querer tener una lámpara mágica y rebobinar cosas de nuestra vida”, contó con entusiasmo.

También habló sobre lo duro que fue para ella salir del encierro del programa de TV Azteca donde estuvo más de dos meses y luego tener que mantenerse en casa para evitar el contagio del coronavirus.

La periodista Julia Murillo y la cantante Angie Flores.

“Me sentía un poco mal, como que me sentía sola, algo dentro de mí se movió, fue algo muy extraño, fue un cambio muy drástico, muy rápido, el pasar de un encierro a otro, aunque en La Academia estábamos muy activos, y pues me puse a estudiar el idioma coreano, y cuando terminaba me ponía a pensar si se olvidarían de mí, pero al comenzar a hablar con mis amigos me di cuenta que no era la única que se sentía así y se me fue quitando”, aseguró.

También habló sobre el amor, y aseguró que nunca ha estado enamorada porque ha estado más enfocada en sus estudios y su carrera. “Por ahora estoy enamorada de mis Angielievers”.

Sobre lo que se viene en su carrera artística, aseguró: “Se vale soñar en grande. Me veo en grande, me veo en grandes escenarios, me gusta mucho la idea de estar en los Billboards. También quiero colaborar con artistas muy grandes como por ejemplo Ariana Grande, Camila Cabello, Shawn Mendes, Becky G. No sé, me veo en grande”, finalizó con una sonrisa.