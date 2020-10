Aleks Syntek sobre canciones de Bad Bunny: "Eso no es música"

Ciudad de México.

El cantante mexicano Aleks Syntek arremetió contra el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny.

En una entrevista con el programa El escorpión dorado al volante, el artista dijo que es necesario que los cantantes se tomen su tiempo para leer y crear música.

“Yo creo que lo cortés no quita lo escritor, entonces, pues, lee un poquito. A veces escucho las canciones y letras de algunas propuestas y digo no manches, sacaste el diccionario de la rima del Internet y pasa mucho sobre todo en el [género] urbano que parece rima, rima, rima: Di un chingo de cosas, aunque no digas nada”, expresó el cantautor en el programa que se transmite por YouTube.

Durante la entrevista, el conductor le pregunto a Syntek si incluía a Bad Bunny en su crítica. “No hablé de él porque a eso (lo que Bunny hace) no se le puede llamar música”, dijo Syntek.

El intérprete de “Volverte a ver” admitió que sus críticas hacia los cantantes del género urbano le ha costado varios insultos y ataques en redes sociales.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Syntek, pero el pasado mayo dedicó un mensaje a sus haters en su cuenta de Twitter en el que dijo que “no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá gente que te va a criticar”.

Aleks Syntek llevaba casi cinco años alejado de la música, pero regresó recientemente para promocionar su nuevo álbum, Anatomía del amor, del que se desprende el sencillo promocional.

