Serie de Menudo rendirá tributo a Anthony Galindo

¿Sabes de dónde viene el nombre del grupo??? - La banda se encontraba en la casa de Edgardo Diaz durante su segundo ensayo. La hermana de Diaz entro a la casa y al encontrar cinco jóvenes bailando en el garaje, exclamó "¡Qué mucho menudo hay aquí!". La frase 'pegó' y se quedaron con el nombre. ¿Qué tal???