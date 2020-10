Le llueven críticas a Shakira por no usar mascarilla durante baile

Ciudad de México.

Los fans de la cantante colombiana Shakira han arremetido en su contra por no seguir las medidas de bioseguridad, ante la pandemia que se vive actualmente por el Covid-19.

Y es que la intérprete de Waka Waka y Loba compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando sin usar cubrebocas; pero eso no es todo, la artista tampoco respeta la distancia recomendada con sus compañeros, quienes sí utilizaron mascarillas para protegerse.

Los seguidores de la colombiana criticaron que esta no usara protección y algunos dijeron que Shakira se cree "inmortal".

En el videoclip, Shakira y sus amigos salen bailando al ritmo de "Karetta El Gucci" de Fake Capo.

"Te da gracia no usar máscara y exponer a los demás". "Te crees mejor que nadie por eso no usas mascarilla de protección". "Por qué tienen ellos que usar la mascarilla y tú no?". "Si ellos llevan mascarilla, deberías hacer lo mismo por respeto, Shakira". "Le falta su mascara a alguien. Todos estamos iguales en esa lucha", son algunos de los comentarios que ha recibido Shakira.