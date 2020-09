Cantante Milton Valle pide oración por el pastor Guillermo Maldonado y su esposa Ana

San Pedro Sula, Honduras.

El cantante y líder evangélico Milton Valle se pronunció sobre el anuncio del divorcio del pastor hondureño Guillermo Maldonado y su esposa Ana de Maldonado.

El artista hondureño recurrió a sus redes sociales para pedir al pueblo evangélico orar por el pastor y su matrimonio.

“Me levanto a clamar por el matrimonio y la vida de los pastores Guillermo y Ana Maldonado. Oro porque Dios tome el control, independientemente si a algunos cae bien o mal su ministerio, esté de acuerdo o no con sus enseñanzas; ya que son seres humanos igual que nosotros”, publicó en su perfil de Facebook el intérprete de canciones cristianas como Dios es capaz y Quien iba a Creerlo.

De igual forma, Milton Valle dijo que no es momento de juzgar a la pareja, sino de brindar apoyo.

“Oro por sus hijos y su congregación para que en medio de la batalla que están librando, gane el Reino de Dios. Oro para que todos los creyentes lejos de señalar nos unamos para interceder no solo por ellos sino también por cada matrimonio que está pasando por una situación difícil igual para que sea Dios obrando a favor de la restauración total en cada familia! Y aquel que tiene un matrimonio ideal, ministerio perfecto, y el que está libre de pecado, que tire la primera piedra” (Juan 8:7)”, concluyó.

Inesperado anuncio

La semana pasada, el pastor hondureño Guillermo Maldonado y la profeta colombiana Ana Maldonado dejaron atónitos a su congregación al anunciar oficialmente su separación.

La pareja de líderes evangélicos de una de las iglesias más grandes de Miami, EEUU se separan luego de casi 32 años de sólido matrimonio.

El pastor hondureño Guillermo Maldonado comunicó por medio de su sitio web oficial http://www.elreyjesus.org/blog/noticias/declaracion-del-apostol-guillermo-maldonado, que la decisión de divorciarse fue de su esposa Ana.

"Me duele mucho anunciarles que mi esposa Ana el mes pasado me pidió el divorcio. Algunos de ustedes tal vez ya hayan escuchado esta noticia de otra fuente. He querido tomar tiempo para compartir esto públicamente, porque esperaba y oraba que pudiéramos reconciliarnos. Aunque nadie puede decir que es un cónyuge perfecto, durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos', fueron las sentidas palabras del pastor Guillermo Maldonado anunciando su proceso de divorcio.