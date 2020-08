BTS arrasa en YouTube con su video "Dynamite"   

Ciudad de México.

El video de BTS "Dynamite" se convirtió en el estreno con mayor número de vistas en YouTube.

El videoclip cuenta con más de 124 millones de reproducciones, lo que lo lo acreditaba como el video con más reproducciones en sus primeras 24 horas.

Apenas en junio, el grupo Blackpink había conseguido el récord de 86.3 millones de reproducciones en su primer día de lanzamiento con "How You Like That".

La premier de Dynamite fue alcanzó los 3 millones de audiencia en vivo durante su estreno, el doble de vista por alrededor del doble de audiencia en vivo que el tema de Blackpink, que mantenía la hazaña.

El tema es el primer tema completamente en inglés de la agrupación de BTS. Con esta canción la banda masculina quiere enviar "un mensaje lleno de felicidad y confianza" a sus seguidores en un momento marcado por la pandemia.

"No estaba en nuestros planes lanzarla, pero es una canción pensada para hacerte sentir bien y sentimos que sería genial compartir esto con los fans", aseguró en una rueda de prensa online RM, líder del conjunto.



"La gente está pasando por momentos duros, esperamos que sea terapéutica", explicó a su vez Jungkook, el más joven de los siete integrantes de la banda de veinteañeros.

El tema, que será interpretado por el grupo en los MTV Video Music Awards el próximo 30 de agosto, es un corte enérgico y desenfadado cargado de referencias al sonido disco de los setenta.



Cantar íntegramente en inglés ha supuesto una oportunidad para "probar algo nuevo", según explicó Jimin, al que la banda y su sello, Big Hit Entertainment, han nombrado "director de proyecto" para el nuevo álbum de estudio que BTS lanzará en el último trimestre.

En abril de 2019, la banda coreana de K-Pop ya había conseguido el récord de mayor número de vistas en las primeras 24 horas con "Boy With Luv", a dueto con Halsey.

Mira el video: