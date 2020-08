Hija del actor Héctor Parra lo acusa de abuso y él lo niega

Ciudad de México.

Alexa Parra, hija de Ginny Hoffman, y la actriz confirmaron en redes sociales una publicación en la que se reveló que la joven sufrió abuso sexual de parte de su padre, el actor Héctor Parra, cuando ella era menor de edad.

“El día de hoy (miércoles 19 de agosto) salió una publicación, la cual queremos confirmar que todo lo que está ahí publicado es dicho por nosotras; cada punto y cada coma es todo lo que nosotras vivimos”, indicó Hoffman en un video difundido en su Instagram.

“Era importante esperar los tiempos en los que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado. No teníamos planeado tocar un tema que era en familia, pero bueno, las circunstancias, las cosas de la vida así lo ponen, y lo estamos haciendo de corazón”.

Hoffman indicó que tanto ella como su hija esperan que la información ayude a otras personas.

Ginny Hoffman dijo que ignoraba los supuestos abusos que sufri ó su hija Alexa a manos de su expareja, H é ctor Parra.

De acuerdo con el testimonio de Alexa, su padre se tomaba papeles que eran muy extraños con ella, como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo. Así lo dijo:

"He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales".

Por otro lado, Ginny dijo a la revista TVNotas, que Alexa le confesó que su padre tenía comportamientos muy extraños con ella,entre los que había tocamientos inapropiados y además declaró que ella se resistió en muchas ocasiones pero que tenía miedo de las reacciones de su padre, quien se molestaba mucho cuando eso pasaba.

"Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá".

"No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho", dijo la joven.

El actor niega las acusaciones

Tras esta polémica, el actor salió en su defensa y expresó lo siguiente:

"Reitero y con la cara de frente, y con la frente limpia, todo mi ser limpio, que son mentiras, son totalmente mentiras burdas… desde que empezó toda esta sarta de declaraciones son mentiras… de Alexa me incomoda y me molesta que pase esto, es muy delicado, pero Alexa ha sido manipulada en mi contra por años, y tengo pruebas contundentes que, en su momento, respaldado por la ley, van a salir a la luz", dijo el actor en el programa Ventaneando.

El artista dijo que esta situación le ha afectado emocionalmente y que también ha perdido oportunidades de trabajo a raíz de estas declaraciones en su contra.