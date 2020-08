Ellen Pompeo: "Decidí ganar dinero en lugar de papeles creativos"

Estados Unidos.

Hacerse con un papel protagonista en una serie de éxito es el sueño de muchos actores y también un arma de doble filo, porque eventualmente la mayoría acaban sintiéndose en la obligación de demostrar que no se han encasillado y que cuentan con un registro interpretativo más allá del personaje que les dio la fama.



Sandra Oh, por ejemplo, lo ha logrado gracias a su trabajo en 'Killing Eve', que ha supuesto su regreso por todo lo alto a la pequeña pantalla tras abandonar la serie Grey's Anatomy. Sin embargo, su antigua compañera de reparto Ellen Pompeo nunca se ha molestado en intentarlo porque la seguridad financiera es lo más importante para ella.



"Personalmente, contar con una vida doméstica equilibrada estaba por encima de mi carrera. No tuve precisamente una infancia feliz cuando era pequeña, así que la idea de encontrar un marido maravilloso y criar juntos tres niños y construir un hogar era algo que necesitaba hacer realidad para cerrar ese agujero en mi corazón", ha explicado Ellen Pompeo en el podcast 'Jemele Hill Is Unbothered' de Spotify.



"Tomé la decisión de ganar dinero, por encima de perseguir papeles creativos", añade sin tapujos.



Por otra parte, con un salario que desde 2018 alcanza los 20 millones de dólares anuales, no cabe duda de que Ellen podría permitirse el lujo de trabajar por amor al arte, pero eso es precisamente lo que le falta.



"No me gusta perseguir nada, y la actuación, al menos en mi experiencia, implica perseguir los papeles, suplicar por ellos, convencer a la gente de que te los mereces... Aunque también trabajo como productora y es más de lo mismo, creo que nunca voy a sentir realmente ese ansia y esas ganas porque tengo la vida resulta", ha admitido.

Su permanencia en el popular drama médico durará hasta que los fans dejen de verlo y, a partir de ese momento, la actriz de 50 años centrará sus esfuerzos en luchar contra la discriminación y el racismo en la industria de la salud.