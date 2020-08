Rashel Díaz confirma su salida de “Un nuevo día”

Miami, Florida.

La presentadora cubana Rashel Díaz quedó fuera de Un nuevo día, luego de estar casi 12 años como una de las conductoras del programa matutino de Telemundo.

La conductora confirmó su salida de la cadena través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

"Hola mi gente hermosa, este mensaje es para confirmarles que sí es cierto lo que han visto publicado, hoy fue mi último día en Un nuevo día perdonen la demora de mi mensaje pero como se pueden imaginar, después que recibí la noticia por parte de Telemundo, mi primer paso fue hablar con mi familia y comunicarles lo que estaba pasando. Saben que siempre he sido muy clara y honesta con ustedes, y esta no será la excepción", dijo Rashel a sus fans.

La cubana dijo que la decisión de la cadena se debe a la crisis que ha causado la pandemia por el Covid-19.

"Esta mañana se me informó después del show que debido a ajustes por la pandemia no seguiría en Un nuevo día. De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento hacia la cadena Telemundo por cada una de las oportunidades que me dieron en estos 12 años que estuve tratando de dar lo mejor de mí cada mañana en Un nuevo día".

"A cada jefe que tuve, a cada productor con el cuál trabajé, cada técnico, cada persona que entrevisté, cada compañero de trabajo con los que compartí... Les digo: Graciaaaassss!!! Me los llevo en mi corazón a todos porque impactaron mi vida de una manera hermosa", agregó.

La noticia de la partida de Rashel Díaz se suma a la marcha de la misma cadena de la presentadora venezolana Carolina Sandoval y de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien anunció que ya no presentará más el programa Al Rojo Vivo y que abandona Telemundo.