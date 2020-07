Beyoncé estrena su álbum visual 'Black Is King'

EUA.

La cantante Beyoncé ha lanzado finalmente su esperado disco visual 'Black Is King', un proyecto basado en esa banda sonora especial que concibió para la nueva versión de El Rey León y el cual ha compuesto, dirigido y producido en colaboración con el gigante Disney.

De hecho, la pieza solo podrá disfrutarse por medio de una suscripción a la flamante plataforma de streaming del gigante de la distribución cinematográfica y televisiva.



Como se desprende del comunicado que lleva aparejado el estreno, 'Black Is King' narra las trayectorias protagonizadas por diversas familias de raza negra a lo largo de la historia, con sus aventuras, retos, satisfacciones y decepciones.

No obstante, el foco de la trama recae sobre un "joven rey que ha de navegar entre el amor, la traición y los sentimientos que le genera su propia identidad".



La estrella del pop, quien puso voz al personaje de Nala en la cinta animada, explicaba recientemente que las circunstancias tan particulares que están marcando este año 2020, no solo en relación con la pandemia sino más bien con el resurgir del movimiento 'Black Lives Matter', habían otorgado al concepto y al mensaje del disco una relevancia y vigencia aún mayores.



"Creo que cuando la gente negra cuenta sus propias vivencias, podemos cambiar el eje del mundo y narrar la verdadera historia que se esconde tras nuestro rico legado cultural y en un alma que por desgracia no aparece en los libros de texto", aseguraba sobre uno de los trabajos audiovisuales más reivindicativos y personales de su carrera artística.

Asimismo, la cantante ha publicado un videoclip para la canción Already, en el que participan Major Lazer y el cantante Shatta Wale. El videoclip de Already superó el millón de reproducciones en menos de 12 horas en la plataforma YouTube.