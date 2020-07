Carolina Sandoval, "La venenosa", reacciona tras su supuesto despido de Telemundo

Miami, Florida.

La presentadora Carolina Sandoval, conocida como “La Venenosa”, habría sido despedida del programa “Suelta la Sopa”, de Telemundo.



La razón por la que la conductora venezolana habría quedado fuera del show es porque su madre fue diagnosticada con Parkinson en fase 2, por lo que ella teme contagiarse de coronavirus si asiste a los estudios de Telemundo Center para transmitir “Suelta La Sopa”, y de esta manera complicar el estado de salud de su mamá.



De acuerdo con el Diario de Nueva York, la decisión de despedirla, después de siete años dentro del programa, estaría basada en lo que sucedió el miércoles 22 de julio cuando, minutos antes que comenzara el show, Carolina hizo un en vivo en su cuenta de Instagram.



La comunicadora explicó que aunque estaba ya vestida y lista para salir en ‘Suelta la Sopa’ desde su casa, acababa de recibir un llamado para informarle que no haría el programa, ya que debió presentarse en el estudio.

La cadena Telemundo no se ha pronunciado sobre el supuesto despido de Carolina Sandoval.

Su madre, su prioridad

Luego de la polémica y el misterio en torno a su supuesto despido, Carolina Sandoval compartió un post en su cuenta de Instagram en el que afirma que su madre siempre será su prioridad.

"Madre mía @amaliadesandoval... créeme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente por la bendición de tenerte y la dicha de poder seguir recorriendo el mundo juntas de la mano...antes hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para que te sostengas en mí todas las veces que sea necesario. Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente NADA que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces “Mi REINA MADRE” y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres MI PRIORIDAD", escribió la venezolana junto a una foto con su progenitora.

"Gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: Respeto, Empatía, Honestidad, Compasión, Amor. Gracias Amalia Guzmán de Sandoval GRACIAS y tranquila que si logramos pasar el dolor más grande de nuestra vida, la pérdida de nuestro hermoso #OswaldoSandoval lo demás es insignificante y pasajero", agregó.

Asimismo, la conductora dijo que por ahora no puede dar más detalles, pero que sí lo hará mas adelante.



Por su parte Telemundo, eliminó a Sandoval de la foto que publicaron de Suelta la Sopa en las redes sociales.