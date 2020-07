Muere Galyn Gorg, actriz de "El príncipe del Bel-Air" y "Robocop 2"

Estados Unidos.

La actriz Galyn Gorg, que apareció en "Robocop 2" y un episodio de "El Príncipe de Bel-Air", murió a los 55 años a causa de un cáncer, informó su familia este 16 de julio.

Gorg, quien también apareció en tres episodios del éxito televisivo "Twin Peaks" y múltiples programas de "Star Trek", murió en Hawai el martes 14 de julio, un día antes de cumplir 56 años.

"Ella luchó en silencio y en privado, pero desafortunadamente falleció un día antes de su cumpleaños en Hawai a causa del cáncer.", dice el comunicado.

"Galyn había sido muy privada sobre su batalla contra el cáncer en los últimos nueve meses, pero se mantuvo positiva y continuó disfrutando de la vida en Hawai. Amaba el océano y era una bailarina y una talentosa actriz".

MIRA: John Travolta y sus amores perdidos por el cáncer

Gorg alcanzó la fama en 1990 al interpretar a la villana Angie en "Robocop 2", que fue seguida por su aparición en "Twin Peaks".

También interpretó a una instructora de boxeo en una aparición especial en un episodio de 1996 del éxito de Will Smith "The Fresh Prince of Bel-Air" llamado "Boxing Helena".

ADEMÁS: Muerte de actriz de Naya Rivera fue un accidente, confirma autopsia

En la década de 2000, apareció en programas populares como "CSI: Miami", "Lost" y "Parks and Recreation".