Ex Miss Colombia Daniella Álvarez aparece bailando en Instagram tras perder una pierna

Colombia.

A través de Instagram, la ex Miss Colombia Daniella Álvarez, ha estado compartiendo los avances en su recuperación después que tuvieran que amputarle la mitad de su pierna izquierda hace unas semanas.

Esta vez, la también presentadora publicó un video para mostrar cómo ha logrado bailar gracias a una prótesis especial.

Álvarez, que representó a Colombia en Miss Universo 2012, apareció disfrutando de una sus mayores pasiones junto a su hermano, Ricky Alvarez, con quien tuvo su primer baile después de la cirugía.

Apoyándose en Ricky y con la ayuda de su prótesis, Álvarez se movió al ritmo de 'Besos de Coral' de Elvis Crespo .

Con una gran sonrisa y mucha energía, Álvarez bailó al ritmo del merengue y demostró que, a pesar de las circunstancias, su fuerza y ​​fe permanecen intactas.

Junto al video, que tiene casi dos millones de visitas en Instagram, ella escribió: “Dando vida al swing con mi pareja favorita @rickialvarezv ¡No importa las dificultades! ¡Debemos ser resistentes en la vida! #enrumbatecondaniella ".

MIRA: Nick Cordero y Amanda Kloots, una historia de amor que acabó trágicamente por el COVID-19

Hace una semana, Álvarez regresó a su hogar, luego de haber sido hospitalizado durante semanas en un centro médico en Bogotá, Colombia. Su pie derecho también se ve afectado, pero sus médicos calculan que comenzará a reaccionar lentamente.

A mediados de junio, en una entrevista con la estación de radio RCN Radio, Álvarez explicó su condición: "Mi pie derecho no tiene funcionalidad en este momento, está dormido y no sé cuándo se despertará, cuándo tendrá vida de nuevo ". Agregó que no se sabe cuánto tiempo le tomará a su miembro volver a la normalidad, pero que los médicos le aseguraron que el pie derecho funcionará.

“Primero, el pie debe recuperar la sensibilidad y luego tendré que aprender a caminar nuevamente. Ese proceso podría tomar 6 meses ”, dijo. "En total, mi recuperación llevaría un año", agregó.

ADEMÁS: J Balvin y Karol G entre los más nominados a los Premios Juventud 2020

Hace un mes, Álvarez hizo el anuncio de que su pierna izquierda tuvo que ser amputada debido a las complicaciones que experimentó cuando se sometió a una cirugía de rutina para extraer un bulto que tenía en el abdomen.

El procedemiento derivo en una isquemia que afectó el fluejo de sangra hacia su pierna izquierda.

https://www.laprensa.hn/espectaculos/1386995-410/daniella-%C3%A1lvarez-amo-mi-cuerpo-igual-que-antes