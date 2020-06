Dalú posa desnuda para su nueva canción "Inquebrantable"

México.

La cantante mexicana Dalú se ha mostrado al natural en la portada de su sencillo "Inquebrantable" en donde posó sin ropa.

La ganadora de La Academia 2019 compartió que decidió hacer esta foto para mostrarse como es en algunas ocasiones, frágil, pero llena de ilusiones.

"Soy una chica muy artística y ya había hecho un desnudo antes en el que estoy con mi guitarra y está cubriéndome nada más la guitarra, pero quise volverlo a hacer, llevándolo más allá, porque el desnudo anterior, con la guitarra roja, era por esa sensualidad que quería proyectar y travesura.", dijo la artista.

"Pero ya en esta foto yo quería proyectar el renacer, como un Ave Fénix, habla de una persona que acaba de nacer, y a mí no me da pena nada, La Academia me dejó el ser desinhibida", añadió.

Dalú posó a natural en la portada del sencillo "Inquebrantable".

FOTOS: Dalú y su impactante transformación, su antes y después tras perder más de 50 libras

La cantautora también habló sobre su transformación física, ya que en su adolescencia sufrió a causa del sobrepeso.

"Yo estuve en una relación donde subí mucho de peso, porque esa persona me decía que era perfecta tal cual era y creo que es verdad, si te sientes feliz con tu cuerpo, si no te sientes feliz con tu cuerpo, mejor no apliques el dicho, debes sentirte cómoda como eres para proyectarlo.", recordó

"Terminé esa relación y me di cuenta que ya me había descuidado, me sentía mal de salud y siendo artista tengo inspiraciones de ser una chica que salga en leotardo, que baile, que de marometas, que agarre la guitarra y sabía que necesitaba ponerme en condición", agregó.

Dalú está presentando su nuevo sencillo, titulado "Mejor Sola", el cual sirve como carta de presentación de lo que será su nuevo álbum que saldrá a la venta a finales de agosto de 2020.