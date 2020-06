Nacho Mendoza confirma embarazo de su nueva novia a menos de un año de su divorcio

Colombia.

En los últimos meses habían comenzado a circular una serie de rumores que afirmaban que el cantante Nacho -del popular dúo Chino y Nacho- estaba esperando su quinto retoño con su actual pareja, la presentadora Melany Mille.

Ahora el propio cantante parece haberse encargado de confirmar esta información a través de su cuenta de Instagram, respondiendo con mensajes de agradecimiento a los comentarios de enhorabuena que varios seguidores y compañeros de profesión han dejado en una de las publicaciones de su cuenta de Instagram.

En dicho post él colombiano agradecía a dos de sus amigos cercanos -los vlogueros de cocina Erwin García y Cristhian Caína- que le hayan ayudado a celebrar "la más hermosa de las noticias" con una tarta.

Por si eso no fuera suficiente para dar por sentado que el músico se está preparando para ampliar su ya de por sí numerosa familia, también ha añadido el hashtag "#the queen is coming", que se traduce como "la reina está en camino" y que ha conseguido convencer a sus fans de que su próximo bebé será una niña.

El motivo por el que Nacho se ha animado a desvelar que pronto repetirá experiencia en la paternidad sería la filtración de unas imágenes tomadas durante su actual estancia en isla Margarita, donde se cree que ha pasado el período de confinamiento junto a su novia, en las que se puede apreciar que Melanie está en la recta final del embarazo.

Nacho y Melany habrían ocultado el embarazo gracias al confinamiento obligatorio.

El intérprete venezolano tiene un hijo fruto de una relación anterior y tres niños junto a su exmujer, Inger Devera, con quien confirmó su separación a finales del año pasado aclarando que, en contra de lo que muchos aseguraban, no había habido terceras personas involucradas en el final de su matrimonio.