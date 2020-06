Marlene Favela: "Sí estoy separada, sí pedí el divorcio"

México.

La actriz mexicana de telenovelas Marlene Favela anunció por medio de un video en sus redes sociales la verdad sobre la separación por la que atraviesa con su esposo, el empresario australiano George Seely, y anunció que el divorcio no se debió a su regreso al medio artístico.



"Mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera", explicó la actriz.



En el video, Favela anunció que es verdad que pidió el divorcio y que, aunque normalmente ella no suele dar explicaciones de su vida personal, le parecía relevante aclarar tanta controversia y parar las mentiras en torno a su relación.



La actriz aseguró que el cariño que le tenía a Seely y a sus familiares era muy grande y que la situación que ambos atraviesan recientemente no le genera malos sentimientos hacia él.



"Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él, nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona", mencionó y aseguró que no tiene intenciones de pelear por la custodia de su hija y que ella sería quien se encargaría de ella económicamente en su totalidad.



La protagonista de "Gata salvaje" (2002) decidió hacer un vídeo explicando las dudas sobre su separación después de varias semanas viendo rumores en diversos medios de comunicación que decían que su marido la había abandonado e incluso que ella había descuidado el matrimonio tras ser madre.



"Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio y esto se lo quiero compartir porque no creo que se sigan inventando cosas", dijo en su publicación, añadiendo que no va a hacer ninguna otra declaración sobre el tema.





Y precisamente con esta explicación, publicada en su Facebook, zanja los rumores asegurando que quiere que su hija Bella, que cumplió siete meses recientemente, "crezca feliz, rodeada de amor al lado de sus padres" aunque no vivan ya en la misma casa.



Asimismo, le deseó a su todavía marido, con quien contrajo matrimonio en 2017, "la mayor de las bendiciones y que tenga una vida plena y feliz porque si él es feliz, mi hija también va a ser muy feliz", terminó.