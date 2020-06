Lea Michele amenazó a colega, revelan más detalles de su horrible comportamiento en "Glee"

Estados Unidos.

En las últimas semanas, la imagen pública de Lea Michele ha sufrido un duro golpe después de que una de sus antiguas compañeras del reparto de 'Glee', Samantha Ware, la acusara de hacer de su vida infierno durante el tiempo que trabajaron juntas.

En aquel momento, no entró a dar demasiados detalles acerca de su experiencia con la protagonista indiscutible de la serie, más allá de asegurar que había realizado bromas con connotaciones raciales a su costa -para enmarcar la publicación en que Lea había apoyado públicamente el movimiento 'Black Lives Matter' en Instagram- y que la hizo sentir en todo momento que no merecía el papel que había conseguido.

Ahora Samantha ha concedido una entrevista a Variety en la que ha ampliado sus declaraciones para relatar un incidente concreto en el que la intérprete amenazó con hacer que la despidieran después de que la descubriera "haciendo el tonto" fuera de plano.

"Esperó a terminar la escena y entonces se colocó en medio del escenario y me hizo un gesto de 'ven, aquí', como si fuese una madre que estuviese llamando a un niño para regañarlo", ha recordado.

"Le dije que no, y entonces decidió amenazarme con hacerme perder mi trabajo, diciendo que llamaría a Ryan Murphy [creador de 'Glee']. Me asusté mucho. Me pasé una semana entera esperando recibir un email informándome de que no podría grabar los tres últimos episodios o cantar otra canción. Cuando intenté defenderme, me dijo que me callara y que no me merecía trabajar allí".

Lea Michele y Samantha Ware en una escena de "Glee".

En otro ocasión, Samantha intentó denunciar el trato poco respetuoso que había venido recibiendo y los abusos de poder de Lea, pero sus quejas fueron ignoradas y el comportamiento de esta última disculpado bajo la excusa de que "ella es así".

En su opinión, su compañera de reparto la detestó desde el momento en que se conocieron y no se molestó en ocultarlo.

"Todo empezó tras mi primera actuación. Los silencios, las miradas, los comentarios por lo bajo, el trato pasivo-agresivo... Eran cosas que se iban acumulando", ha desvelado.

Lea Michele se disculpó poco después de que Samantha la expusiera en redes sociales, sin embargo los reclamos por la actitud de diva de la primera parecen recién empezar.