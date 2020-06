Elle Fanning, una actriz que disfruta los riesgos

Nueva York, EUA.



A Elle Fanning le gusta vivir al límite. “Cuando estoy aterrada o siento que estoy bajo presión es bastante emocionante para mí”, comentó la actriz de 22 años.



Ese era el caso, continuó Fanning, con su nueva serie The Great, que está programada para estrenarse el 18 de junio en la plataforma Starzplay.

Le dio miedo, así que aceptó. Fanning interpreta a Catalina, una joven aristócrata de Austria que ha vivido toda su vida en la campiña, es decir, hasta 1761, cuando la envían a Rusia para casarse con el zar Pedro II (Nicholas Hoult) y convertirse en la zarina de Rusia.

Elle Fanning y Nicholas Hoult en una escena de "The Great".



El matrimonio es el primer paso en su eventual transformación en Catalina la Grande, quien gobernaría Rusia durante 34 años y convertiría al país en un Estado moderno.



Por cierto, la nueva serie —creada, escrita y producida por Tony McNamara, quien escribió la aclamada La favorita (2018), y también producida por Fanning— es una comedia. “Mezcla la comedia y el drama de una manera deliciosa”, dijo Fanning.

Es su primera serie televisiva, lo cual le asustaba, y ese era el punto. “Nunca antes había hecho una serie de televisión, aunque tuve algunas probaditas como actriz invitada cuando era más joven”, dijo Fanning.

Elle Fanning estrena este año "The Great" su primera serie de televisión, y también protagoniza el exitoso drama romántico "All the Bright Places", disponible en Netflix desde febrero.



“Fue bastante emocionante, porque tuve más tiempo para verdaderamente desarrollar el personaje y que tuviera un arco. No tienes solo esas dos horas. Tienes tiempo de realmente examinar su vida y no solo mostrar los eventos importantes”.



“Puedes ahondar”, añadió. “Ella pasa de ser una chica optimista, romántica, interesada en encontrar a su verdadero amor a ser una mujer joven que lidia con la dura realidad de su situación. Sabe que el amor no es su esposo. ¿Acaso su destino y fortuna estar con él?” “Me encanta hacer ese tipo de preguntas trascendentes”.



Fanning leyó The Great cuando apenas era un guion y contaba toda la vida de Catalina. Cuando McNamara decidió bajarle el tono y ampliarla centrándose en la joven Catalina para una serie de televisión, Fanning se sintió inmediatamente intrigada.

La joven es hermana de la también actriz Dakota Fanning, ambas saltaron a la fama cuando eran unas niñas y participaron en el aclamado filme "Yo soy Sam". Después de más de 20 años las famosas hermanas volverán a actuar juntas en la película "Nightingale".

Investigó a la verdadera Catalina la Grande, incluyendo un libro sobre las cartas de la emperatriz; pero aclaró que gran parte de The Great no está basada en hechos históricos, sino en eventos “inventados por pura diversión”.



Trabajar con McNamara fue una experiencia de crecimiento, afirmó la joven actriz. “Tuve que acostumbrarme al ritmo de esta pieza”, explicó Fanning, “porque alterna entre comedia y drama. No he hecho mucha comedia, pero me encantó el estilo de la escritura, que era muy distinto. Quería hacerlo bien”. ¿Y su mayor reto? “Sentí pena al inicio”, dijo, “porque a veces tenía que hacer expresiones extrañas, pero luego simplemente me dejé ir. Tuve que estar a las vivas todo el tiempo”.