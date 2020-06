Chiquis Rivera confirma crisis matrimonial con Lorenzo Méndez

Miami, EEUU.

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, confirmó que atraviesa una crisis matrimonial con Lorenzo Méndez antes de cumplir su primer año de casados.

En entrevista con Televisa espectáculos, la también cantante confesó que está teniendo un momento “rarito” en su relación con el exvocalista de “La Original Banda El Limón”.

"Apenas vamos a cumplir el año de casados y siempre me dicen que el primer año es lo más difícil y más con esta cuarentena. Ahorita nada más tenemos un momentito así como que rarito", se sinceró Chiquis. "Pero hay cariño, hay amor", subrayó la famosa cantante.

Sobre las especulaciones en torno a una infidelidad por parte de su marido, Chiquis negó, hasta donde sabe, que Lorenzo la haya engañado.

“No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”.

La cantante también descartó que su ‘crisis matrimonial’ fuera una estrategia de promoción para el lanzamiento de su último álbum que acaba de salir al mercado.

"Jamás lo haría porque no quiero que quiten la atención de mi trabajo, de mi labor, de mi arte y yo la verdad no trabajo así", dejó claro. "Dios es mi testigo, yo no ando con esas cosas".

En días previos, Chiquis dejó ver que su relación con Lorenzo Méndez no está tan mal, ya que habló de la posibilidad de convertirse en madre y dijo que su aún esposo se ‘muere de ganas’ por volver a ser papá; él es padre de una niña llamada Victoria, producto de un matrimonio anterior.

“Sí, me encantaría tener un bebé, siento que sería buena mamá”, dijo muy segura a Alejandra Espinoza en su programa El Break de las 7 (Univision).

Cuando Espinoza le preguntó si Lorenzo quería más hijos, Chiquis respondió entre risas: “Si por él fuera, yo ahorita estaría ya embarazada, ¡un bebé cada año, si fuera por él!”

Chiquis y Lorenzo se casaron el 29 de junio de 2019 en California, en una boda también llena de polémicas debido al secretismo que la rodeó y la agresión a un periodistas de parte de un equipo de seguridad de la cantante