Grimes, novia de Elon Musk, pone en venta su alma por diez millones de dólares

Estados Unidos.

Por increíble que parezca, el nombre de su primer hijo con Elon Musk no es la idea más extraña que Grimes ha tenido últimamente.

Según ha trascendido ahora, la pieza principal que ha incluido en su exposición de arte 'Selling Out', que se inaugurará próximamente en Los Ángeles, es un documento que cede al comprador un porcentaje de su alma.

El precio de esta pieza, que consiste en un certificado legal que ha redactado con ayuda de un experto en leyes, asciende a diez millones de dólares.

"En realidad, no quería que nadie la comprara, así que se me ocurrió pedir a cambio 10 millones de dólares y así lo más probable es que no se venda", ha explicado la cantante en una entrevista a Bloomberg.

La inspiración tras esta obra de arte surgió de su deseo de colaborar de alguna manera con su abogado y de lo intrigante que le resulta la posibilidad de convertir 'papeleo legal' en arte.

A título personal, ella espera que nadie se anime a desembolsar la cifra astronómica que pide por hacerse con los derechos sobre un pedazo de su alma, pero ha prometido que se la venderá al mejor postor, le pese lo que le pese, para permitir que sean otros los que decidan su valor.

Por el momento la canadiense se encuentra cuidando junto a Elon Musk a su primer hijo en común, a quien han decidido llamar X Æ A-Xii, después de unos ligeros cambios debido a las leyes de California.

